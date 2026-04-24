Тръмп съобщи изключително важна новина за конфликта в Близкия изток

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието с три седмици след преговори във Вашингтон. Решението идва на фона на продължаващи удари и жертви в Южен Ливан, които поставят под съмнение устойчивостта на споразумението.

Срещата в Белия дом събра представители на двете страни в опит да се избегне нова ескалация. Въпреки това напрежението остава високо, а перспективата за дългосрочен мир е несигурна.

Преговори под сянката на нови жертви

Тръмп бе домакин на втория кръг преговори, като прие посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон - Йехиел Лайтер и Нада Хамаде Моауад. Срещата се проведе само ден след израелски въздушни удари в Ливан, при които загинаха пет души, включително журналист, отбелязва Ройтерс.

„Срещата премина много добре! САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от „Хизбула“. Прекратяването на огъня между Израел и Ливан ще бъде удължено с ТРИ СЕДМИЦИ“, написа Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл, цитиран от ДПА.

Надежди за мир, но без гаранции

Американският президент заяви, че лидерите на Израел и Ливан може да се срещнат в Белия дом в рамките на този период. Той изрази надежда, че още тази година може да бъде постигнато по-широко мирно споразумение, съобщава Франс прес.

Реалността обаче остава сложна - Израел и Ливан нямат дипломатически отношения и официално са във война от създаването на Израел през 1948 г. Това прави всяка стъпка към диалог изключително крехка и зависима от развитието на терен.

Война, която не е спирала напълно

Прекратяването на огъня бе договорено преди седмица, като срокът му изтичаше в неделя. То доведе до намаляване на насилието, но не и до пълно спиране на бойните действия. В Южен Ливан израелските атаки продължиха, което подкопава доверието в споразумението.

Настоящият конфликт започна, след като „Хизбула“ изстреля ракети срещу северната част на Израел два дни след военната операция срещу Иран на 28 февруари. Израел отговори с масирани бомбардировки и сухопътно настъпление, при което превзе десетки населени места по границата.

Буферна зона и спор за сигурността

В момента израелските сили контролират буферна зона с дълбочина около 10 километра в южната част на Ливан. Израел заявява, че целта е да се елиминира заплахата от ракети с малък обсег и противотанкови оръжия.

От своя страна подкрепяното от Иран движение „Хизбула“ настоява, че има право на съпротива срещу това, което определя като окупация. Това противопоставяне остава основен фактор за нестабилността в региона.

Натиск от двете страни

В разговорите участваха още вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, американският посланик в Израел Майк Хъкаби и посланикът на САЩ в Ливан Мишел Иса.

„Ние се надяваме, че заедно, под вашето ръководство, можем да оформим мир между Израел и Ливан в много близко бъдеще“, заяви Йехиел Лайтер, цитиран от Асошиейтед прес. От ливанска страна Нада Хамаде Моауад благодари за усилията на Вашингтон.

Президентът на Ливан Жозеф Аун също подкрепи удължаването на примирието, но настоя Израел да прекрати разрушаването на домове в окупираните райони.

Насилието продължава на терен

Въпреки дипломатическите усилия, ситуацията на място остава напрегната. Израелската армия съобщи, че е убила две въоръжени лица в Южен Ливан, след като те са се приближили до нейни войници и са били счетени за заплаха.

Според ливанското здравно министерство при въздушен удар са загинали трима души, а при артилерийски обстрел са ранени други двама, включително дете. Сряда, 22 април, се оказа най-смъртоносният ден от началото на примирието, като при удар бе убита журналистката Амал Халил.

Хиляди жертви и условия за продължаване на примирието

По данни на ливанските власти близо 2500 души са загинали от началото на израелската офанзива, отбелязва Ройтерс. Това подчертава мащаба на конфликта и натиска за намиране на решение.

Депутатът от „Хизбула“ Хасан Фадлала заяви, че групата е готова да продължи примирието, но само ако то бъде спазвано изцяло. Той настоя Израел да прекрати ударите и разрушаването на населени места, като същевременно отхвърли възможността за преки разговори.

Израел от своя страна поставя като условие разпускането на „Хизбула“ и създаването на условия за по-широко мирно споразумение.

Опит за пробив след десетилетия застой

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече бе домакин на първата от десетилетия среща на високо равнище между Израел и Ливан на 14 април. Настоящите разговори се разглеждат като продължение на този процес.

Въпреки дипломатическата активност, реалният тест за примирието ще бъде на терен. Следващите три седмици ще покажат дали договореното удължаване е стъпка към по-широк мир или просто временна пауза в един дългогодишен конфликт.

