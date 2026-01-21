Радев отговори за поканата на Тръмп

От Президентството изпратиха спешно уточнение по повод поканата на Доналд Тръмп да участваме в неговия Съвет за мир. Ето текстът:

"Уважаеми колеги,

В отговор на изпратени въпроси Ви информираме, че:

Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари.

Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите.

Тъй като поканата да представлява България в Съвета за мир е персонална към държавния глава Румен Радев, в своя отговор до президента Доналд Тръмп българският президент прави преглед на актуалната политическа обстановка в страната ни: подадени оставки от правителството след многохилядните протести в цялата страна и от самия него от президентския пост, за да се ангажира пряко с оздравяването на държавността в България, укрепването на върховенството на правото и възстановяването на диалога между институциите и гражданите.

Затова Румен Радев изразява очакването си, че в близко бъдеще България ще има необходимата устойчива институционална среда за продължаване на ползотворното сътрудничество със САЩ в интерес на общите усилия за запазване на мира и сигурността".

