Външно и "Дондуков" 2 в спор за писмото на Тръмп до Радев

Външният министър в оставка Георг Георгиев изрази недоумение във връзка с разпространено прессъобщение на канцеларията на държавния глава за получена до президента Румен Радев покана от американския му колега Доналд Тръмп за включване в Съвета за мир.

От Министерството на външните работи подчертават, че поканата по официален ред е изпратена в неделя и е получена в понеделник, като три дни по-късно, на фона на вече известна информация за участието на министър-председателя във форума в Давос, държавният глава избира да обяви нейното получаване, без да заяви своята позиция по съдържанието ѝ.

"До настоящия момент не е изразена позиция нито по инициативата за мир в Газа, нито по представения 20-точков план, както и по други ключови въпроси от актуалния външнополитически дневен ред", заяви Георгиев.

Според него възниква основателен въпрос за причините за това въздържание от заемане на ясна позиция.

"Българските граждани имат право да знаят къде се намира страната ни, какви позиции защитава, каква политика провежда и към кое ценностно и цивилизационно пространство принадлежи", посочи министър Георгиев.

Малко по-късно днес от прессекретариата на държавния глава излязоха с официална позиция:

"Официалната междуинституционална кореспонденция, с която държавният глава Румен Радев е получил чрез българското Министерство на външните работи поканата от президента на САЩ Доналд Тръмп да представлява България в Съвета за мир, е постъпила в президентската институция вчера – 20 януари. Спекулациите по темата от страна на министъра на външните работи са некоректни и противоречат на фактите", посочват от „Дондуков“ 2.

От МВнР отговориха, като разпространиха снимка на дипломатическата грама.

"Министерството на външните работи на Република България заявява, че официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ е получена по установения дипломатически ред и че съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция още в понеделник (19 януари)", посочиха от ведомството.

"Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи", допълниха от МВнР.

