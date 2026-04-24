Коя пералня си струва да купите? Посочиха най-добрата марка

Най-големите производители на електродомакински уреди предлагат все по-богато разнообразие от перални машини, но изборът на марка остава решаващ за потребителите. Въпреки популярността на компании като Whirlpool, Samsung и Bosch, именно LG успява да постигне най-висока удовлетвореност сред клиентите.

Според потребителско проучване за 2025 г. LG получава впечатляващите 84 от 100 точки, изпреварвайки своите конкуренти. Компанията се представя силно и в други категории, като при съдомиялните машини заема първо място със 82 точки, наравно с Bosch.

В класацията за удовлетвореност на марките на ACSI за 2025 г. LG заема второ място с резултат от 81 точки, докато Samsung и Whirlpool делят първата позиция с по 82. В челната петица попадат още Bosch, Electrolux и Haier, което подчертава силната конкуренция в сектора.

