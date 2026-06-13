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Kraft Foods и Heinz се сливат

Kraft Foods и Heinz се сливат

Kraft Foods Group Inc. и HJ Heinz Co. се споразумяха да се слеят в сделка, която ще създаде петата по големина компания в света в хранително-вкусовата...

25 март | 18:30
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