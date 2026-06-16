Нападнаха княгиня Калина. Резил за страната!

Александрина Пендачанска предизвика бурни реакции в социалните мрежи с остър коментар по адрес на княгиня Калина. Повод за думите на оперната певица стана появата на дъщерята на Симеон Сакскобургготски начело на "Шествие а семейството", което привлече вниманието на мнозина.

Най-коментиран момент се оказа поведението на княгиня Калина по време на придвижването ѝ, като в социалните мрежи потребители отбелязаха, че тя видимо криволичела, докато върви.

Именно това провокира и реакцията на Пендачанска.

„Искам да знам кой и с какво основание е наредил Гвардейският представителен духов оркестър на България да свири подир този резил?", написа тя.

Появата на княгиня Калина и без това бе сред най-обсъжданите теми около събитието, а кадрите от шествието продължават да събират коментари в социалните мрежи.

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