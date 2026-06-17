Казаха истина за княгиня Калина и Шествието

Стана ясно кой е поканил княгиня Калина на "Шествието за семейството".

"Аз бях човекът, който покани Княгиня Калина и семейството ѝ на шествието на 13.06.2026, защото неговата значимост и смисъл превъзхождат всяко едно друго събитие в съботния ден." Това написа във Фейсбук Тася Тасова, която се представя като личен пиар на княгиня Калина и семейството й.

"За нейното присъствие както в храма, така и на шествието са предварително уведомени много лица. Във всеки един момент, когато на мен ми беше комуникирано къде да застават, аз съм реагирала бързо и своевременно", разкри още тя.

"Княгиня Калина поддържа здравословен начин на живот: тя е спортист, храни се здравословно, ляга си рано, става много рано. Категорично отричам този фейк, че е приемала алкохол. Аз и моят съпруг, както и хората, които я придружавахме, видяхме, че всичко беше абсолютно нормално и спокойно. Нещо повече: Княгиня Калина беше много щастлива!", допълни Тася Тасова

В събота княгиня Калина, облечена в цветовете на националното знаме на България, поведе "Шествието за семейството" в София. Нейни снимки и видеа от събитието станаха хит в социалните мрежи и предизвикаха множество коментари.

В понеделник организаторите на събитието - Сдружение „Месец на семейството", Фондация „Нашият дом е България", Сдружение „РОД", фондация "Консервативно Общество" и Православно младежко Сдружение „Св. Йоан Рилски", обявиха, че не са канили княгиня Калина на "Шествие за семейството".

"Не отговаряме за действията на Калина Сакскобургготска, която е дошла по собствена инициатива на събитието и самосиндикално е застанала пред Гвардейския представителен духов оркестър", заявиха те в своя позиция до медиите.

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