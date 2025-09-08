Общество

Нов скандал с княгиня Калина! Насъскала кучетата си срещу семейство

Лъхаше на алкохол, заяви потърпевшият Явор пред Нова тв

08 сеп 25 | 10:00
1210
Мира Иванова

Почивката на семейство с три деца в Боровец едва не се превърнала в ад. Докато били в курорта решили да посетят парка "Царска Бистрица". По време на разходката си те забелязали огромно куче, което лаело, но било в клетка.

 

Те обаче продължили разходката си и решили да починат на една от полянките.

Тогава видели, че кучето е пуснато. Появила се жена, а семейството помолили да прибере кучето.

 

"Тя говореше на развален български език, почна да вика на развален български: Махайте се. Беше агресивна и ни подгони с още три кучета", обясни Явор пред Нова тв.

Той допълни, че му показала среден пръст. Изглеждала неадекватна. В един момент тя ги настигнала. Мъжът твърди, че когато ги настигнала, усетил, че лъха на алкохол. 

 

"Тя тичаше, ние тичахме, децата плачеха", добавя още Явор. 

Дошъл и патрул от Самоков, който идентифицирал "лицето като Калина Сакскобургготска". Семейството щяло да подаде сигнал, защото стопанката на кучетата след употреба на алкохол била агресивна.

 

