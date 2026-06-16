Геофизик №1 на България видя извънземни над Перперикон

Най-популярният геофизик на България проф. Бойко Рангелов разкри, че е видял с очите си извънземни над Перперикон в Родопите.

"Бяхме на експедиция там, за да изучаваме този древен мегалит, за който се смята, че е бил астрономична лаборатория. Всички в екипа спяха, но аз се събудих към три след полунощ, после си погледнах часовника и се загледах в небето. Звездите бяха много ярки и светеха много приятно. Изведнъж се появи нещо като екран на нивото на очите ми под ъгъл от 45 градуса на фона на тъмното небе. И на този екран започнаха да се движат облечени в древни дрехи хора. Като тълпа, която минаваше от единия край в другия. Не се чуваше звук, но се виждаха", описва пред "България Днес" уникалното си преживяване спец №1 у нас по земетресенията.

В първите минути, спомня си професорът, той си помислил, че халюцинира. Геофизикът помни, че "хората били от бялата раса". "Бяха облечени в нещо като роби. Мога да ги оприлича най-вече на герои от филмите за Христос", пояснява още спецът по земетресенията.

"Огледах се, за да видя дали и другите виждат това, което аз виждам. Всички спяха дълбоко. Явлението или видението, не знам как да го нарека, продължи около две минути. Имаше както близък план лица, така и по-далечен, групов. И това беше", описва контакта си с инопланетяните Рангелов.

"Нямам никаква представа какво е било. Но пред очите ми стана. Нямам никакво основание да заблуждавам никого. Едва ли обаче пришълците ме видяха. Бяха напълно индеферентни. Но усещането беше приятно. И ако знаех как да отворя "портал към други светове", щях да ги повикам отново", убеден е професорът.

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