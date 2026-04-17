Обрати и драми в Лигата на конференциите! Полуфиналите са ясни

Страсбург се класира за полуфиналите в Лигата на конференциите след впечатляващ обрат срещу Майнц и победа с 4:0 във втората среща, с която заличи изоставане от 0:2 от първия мач. Райо Валекано също продължи напред, макар да бе на крачка от отпадане при гостуването си на АЕК. Кристъл Палас и Шахтьор Донецк допълниха финалната четворка след успешни двубои. Така полуфиналните двойки вече са ясни и обещават оспорвани сблъсъци.

Страсбург-Майнц

Страсбург изигра силен реванш и разгроми Майнц с 4:0, за да продължи напред с общ резултат 4:2. Домакините започнаха агресивно и още до почивката изравниха общия резултат с голове на Себастиан Нанаси и Абдул Уатара.

След паузата натискът продължи, макар че Еманюел Емега пропусна дузпа в 66-ата минута. Само три минути по-късно Хулио Енсисо даде преднина на Страсбург в общия резултат, а в заключителните минути Емега се реваншира и оформи крайното 4:0.

АЕК-Райо Валекано

Райо Валекано се класира трудно след загуба с 1:3 при гостуването си на АЕК, но продължи напред с общ резултат 4:3. Домакините започнаха силно и до 36-ата минута поведоха с 2:0 чрез Зини и Разван Марин от дузпа.

В началото на второто полувреме Зини отбеляза втори гол и изравни общия резултат. Райо обаче намери сили да отговори и намали чрез Иси Паласон, като този гол се оказа решаващ за класирането.

Фиорентина-Кристъл Палас

Кристъл Палас продължи напред въпреки загуба с 1:2 като гост на Фиорентина, благодарение на убедителната победа с 3:0 в първия мач. Английският тим започна добре и поведе чрез Исмаила Сар още в 17-ата минута.

Фиорентина изравни от дузпа чрез Алберт Гудмундсон, а през втората част Шер Ндур донесе победата за домакините. Тя обаче се оказа недостатъчна за продължаване напред.

Реванши от четвъртфиналите в Лигата на конференциите:

АЗ Алкмаар - ШАХТЬОР ДОНЕЦК - 2:2 (0:3)

АЕК Атина - РАЙО ВАЛЕКАНО - 3:1 (0:3)

Фиорентина - КРИСТЪЛ ПАЛАС - 2:1 (0:3)

СТРАСБУРГ - Майнц - 4:0 (0:2)

Отборите с главни букви се класират за полуфиналите. В скоби са посочени резултатите от първите срещи.

Двойки за полуфиналите:

Кристъл Палас - Шахтьор Донецк

Райо Валекано - Страсбург

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com