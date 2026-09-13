Обрати и драми в Лигата на конференциите! Полуфиналите са ясни
Страсбург разгроми Майнц, Райо трепери до края, а Кристъл Палас и Шахтьор продължават напред
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Страсбург разгроми Майнц, Райо трепери до края, а Кристъл Палас и Шахтьор продължават напред
Испанци и украинци оцеляха след реваншите, а АЗ и Страсбург също намериха място на четвъртфиналите
Шахтьор Донецк записа първа победа в група "H"
ВАР скандализира в Украйна
Жребият за полуфиналите в Лига Европа бе теглен в Нион. Двойките са "Шахтьор" Донецк - "Севиля" и "Вилярел" - "Ливърпул". Първите полуфинални срещи са...
Треньорът на "Динамо" М Станислав Черчесов засипа с похвали шампионите от "Лудогорец". Двата тима направиха 1:1 в контрола. "Българите оказаха серио...
Шахтьор Донецк ще играе домакинските си мачове на повече от 600 мили разстояние от базата си заради продължаващите конфликти в Украйна. Тимът ще посре...
Олигарх заплаши футболисти на "Шахтьор" с жестоко отмъщение. Ринат Ахмедов призова лично Алекс Тейшейра, Фред, Дентиньо, Дъглас Коща, Факундо Ферейра...
Манчестър. Дейвид Мойс дебютира начело на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига с победа. "Червените дяволи" победиха с 4:2 Байер Леверкузен на "Олд Т...