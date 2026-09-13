Всичко за Шахтьор Донецк

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Олигарх заплаши футболисти

Олигарх заплаши футболисти

Олигарх заплаши футболисти на "Шахтьор" с жестоко отмъщение. Ринат Ахмедов призова лично Алекс Тейшейра, Фред, Дентиньо, Дъглас Коща, Факундо Ферейра...

21 юли | 17:25
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