Драма в Лигата на конференциите: Райо Велекано и Шахтьор продължават въпреки загуби

Испанският Райо Валекано и украинският Шахтьор Донецк се класираха за четвъртфиналите в Лигата на конференциите, въпреки че загубиха реваншите си от осминафиналите. И двата отбора съхраниха преднината си от първите мачове и продължават напред в турнира. АЗ Алкмаар и Страсбург също си осигуриха място сред последните осем. Срещите предложиха напрежение, обрати и ключови голове.

На стадион „Вайекас“ Райо Валекано отстъпи с 0:1 пред Самсунспор, но продължи напред с общ резултат 3:2. Единственото попадение реализира Шериф Ндиайе в 65-ата минута, но турският тим не успя да стигне до втори гол, който да прати двубоя в продължения.

Шахтьор Донецк също загуби реванша си - 1:2 срещу Лех Познан, но се класира с общ резултат 4:3. Поляците поведоха с два гола чрез Микаел Ишак още през първото полувреме и изглеждаха близо до обрат. Автогол на Жоао Моутиньо в 67-ата минута обаче прекърши надеждите им. В самия край Алаа Грам от Шахтьор бе изгонен за втори жълт картон, но това не повлия на крайния изход.

АЗ Алкмаар постигна категорична победа с 4:0 като гост на Спарта Прага и продължи с общ резултат 6:1. Исак Йенсен откри още в осмата минута, а след почивката Трой Перът, Свен Майнанс и Ро-Зангело Даал оформиха разгрома.

Във Франция Страсбург завърши 1:1 с Риека и също се класира напред с общ резултат 3:2. Тони Фрук даде аванс на хърватите в 21-вата минута, но Валентин Барко изравни около двайсет минути преди края и осигури продължаването на французите.

Реваншите в осминафиналите:

АЕК Атина-Целе 0:2 (4:0)

АЕК Ларнака-Кристъл Палас 1:2 след продължение, 1:1 в редовното време (0:0)

Майнц-Сигма Оломоуц 2:0 (0:0)

Ракув-Фиорентина 1:2 (1:2)

Райо Валекано-Самсунспор 0:1 (3:1)

Шахтьор Донецк-Лех Познан 1:2 (3:1)

Спарта Прага-АЗ Алкмаар 0:4 (1:2)

Страсбург-Риека 1:1 (2:1)

Двойки в четвъртфиналите:

Шахтьор Донецк-АЗ Алкмаар

Кристъл Палас-Фиорентина

Райо Валекано-АЕК Атина

Майнц-Страсбург

