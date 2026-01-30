Джокович детронира Синер. Историческа победа

Новак Джокович ще играе за титлата на Australian Open за 11-и път в кариерата си. Сърбинът стигна до първия си „мейджър“ финал от година и половина насам след като елиминира шампиона от последните две издания на турнира, Яник Синер. Световният №4 показа много добра физическа кондиция, макар това да бе първият му петсетов мач от Ролан Гарос 2024 насам. Джокович на два пъти изоставаше със сет, но за пореден път показа, че никога не бива да бъде отписван и в неделя ще опита да запази перфектния си рекорд на финали в Мелбърн, съобщи tenniskafe.com

Негов опонент в мача за титлата ще бъде Карлос Алкарас, който по-рано днес елиминира Александър Зверев.

Мачът започна много по-добре за Синер, който даде само три точки в първите три гейма. Джокович прекъсна серията на италианеца, след което стигна до брейкпойнт, който обаче не успя да реализира. Шампионът продължи да бъде много ефективен на сервис и ранният му пробив се оказа единственият в сета, като по този начин световният №2 се наложи с 6-3.

Противно на развитието на играта до този момент, втората част премина доста по-гладко за Джокович. Рекордьорът по титли в турнира успя да пробие пръв, след което спаси три поредни брейкбола и увеличи аванса си на 4-1. Сърбинът бе много по-солиден на ретур в сравнение с първата част, като освен това на няколко пъти изненада своя опонент с отлични къси топки. Това помогна на световния №4 да задържи аванса си и да изравни резултата в двубоя след 6-3.

Третият сет бе най-оспорваният от началото на мача, като в продължение на девет гейма никой от опонентите не стигна до пробив. Джокович обаче показа колебания на първи сервис, докато Синер промени леко позиционирането си при ретур. Това помогна на италианеца да завърши сета с решаващ брейк за 6-4.

Джокович обаче нямаше никакво намерение да се предава. Рекордьорът по титли от Големия шлем проби в самото начало на четвъртия сет, след което затвърди брейка с убедително спечелено подаване за 2-0. Джокович продължи да владее инициативата и стигна до два поредни сетбола при 5-4. Тя бяха спасени от Синер, но малко след това пред четвъртия поставен се откри нов шанс, при който той направи резултата 6-4 в своя полза.

Синер можеше да направи сериозна крачка към победата, след като стигна до два поредни брейкпойнта при 1-0 в петия сет. Първият обаче бе пропуснат след топка в аут, а при втория Джокович пласира неспасяем ас. Тези пропилени шансове струваха скъпо на шампиона – Джокович проби за 4-3 след непредизвикана грешка от форхенд от страна на Синер.

Световният №4 продължи да показва изумително хладнокръвие, като спаси три поредни точки за пробив и се доближи на гейм от победата. При 5-4 Джокович стигна до два поредни мачбола след бекхенд в мрежата от страна на Синер. Тя бяха спасени от италианеца, но след това рекордьорът по титли в турнира стигна до още един шанс. Третият опит се оказа щастлив за Джокович и той оформи крайното 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, след като Синер изпрати топката в аут при атака с бекхенд по диагонала.

