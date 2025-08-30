2 отменени гола не спряха Милан за убедителна победа

Отборът на Милан постигна първа победа за новия сезон в Серия "А",

след като надделя с 2:0 над Лече в гостуването си на "Виа дел Маре"

Тимът на Масимилиано Алегри отново не впечатли с играта си, като особено през първото полувреме му липсваше креативност.

Две попадения на росонерите бяха отменени след намесата на ВАР.

Все пак Милан увеличи натиска през втората част и в крайна сметка заслужено стигна до победата с голове на Рубен Лофтъс-Чийк в 66-ата минута и Кристиан Пулишич в 86-ата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com