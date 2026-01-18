Жозе Моуриньо се произнесе за Реал

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо коментира слуховете, че може да води Реал Мадрид,

По-рано беше съобщено, че президентът на мадридския клуб Флорентино Перес проявява интерес към завръщането на португалеца.

"Връщане в Реал Мадрид? Спрете да ме включвате в сапунени си опери," каза Моуриньо.

Припомнете си, че Жозе Моуриньо беше треньор на Реал Мадрид от 2010 до 2013 г.

Под негово ръководство отборът спечели Ла Лига, Копа дел Рей и Испанската Суперкупа.

