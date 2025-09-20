25 години по-късно. Жозе Моуриньо се върна на мястото си

Жозе Моуриньо пристигна в Лисабон късно в сряда вечерта и днес се очаква да подпише двугодишния договор като треньор на Бенфика, който вече е уточнен между клуба и агента му.

Специалния се завръща на мястото, където започна всичко за него като треньор - поне самостоятелно, преди четвърт век.

През 2000 г. Моуриньо бе назначен за треньор на Бенфика след престой в щаба на Боби Робсън в Барселона, но само след девет мача напусна гранда от Лисабон.

Не се разбра с тогавашния президент на Бенфика, който през годините често е казвал, че вината за това клубът да изпусне младия Жозе (на 37 години тогава) е негова.

Годините, в които спечели всичко

После Моу спечели всичко с Порто - титли, Шампионската лига, Купата на УЕФА... След това покори Англия с Челси (2 титли), взе требъл с Интер, отново стана шампион на Острова с Челси...

За последно бе във Фенербахче, но не успя да вземе трофей. Подобна съдба имаше и в Тотнъм, но в Манчестър Юнайтед преди това донесе Купа на лигата и приза в Лига Европа.

Сега ще има шанс да поправи нещо, което изглежда като недовършена работа в иначе бляскавата му кариера.

Бенфика има 5 мача в следващите 20 дни, но най-интересно изглежда, че Жозе ще трябва да гостува на Челси (30 септември) в Шампионската лига, и Порто (4 октомври) в първенството. Именно с тези два клуба той изгради името си на Специален в първия, златен етап от периода си като треньор.

Големият резил на Бенфика

Бруно Лаже приключи и втория си период като треньор на Бенфика. Той бе уволнен от клубното ръководство, което до голяма степен не е изненада, след като "орлите" допуснаха обрат от 2:0 и загубиха с 2:3 от азербайджанския Карабах в първия си мач от същинската фаза на Шампионската лига.

Така по ирония на съдбата Лаже бива освободен в началото на сезона, точно както се случи и преди две години с Рогер Смит, който той наследи на поста.

Роденият в Сетубал наставник изкара малко повече от две години при втория си престой на "Луж" и спечели 45 от общо 66 мача (плюс 10 равенства и 11 загуби).

А моментално като първи избор за нов треньор на лисабонския гранд бе посочен друг и доста по-известен треньор, също родом от Сетубал.

Жозе Моуриньо.

Не съм треньор, който отказва на Бенфика

Жозе Моуриньо пристигна в Португалия и окичен с шал на Бенфика даде изявление, в което не скри интереса си към треньорския пост на "орлите" от Лисабон.

В сряда стана ясно, че 62-годишният специалист е пред завръщане в клуба, където преди 25 години започва треньорската му кариера. Бенфика уволни Бруно Лаже след домакинската загуба с 2:3 от Карабах в Шампионската лига.

"Преди да се кача на самолета ме попитаха дали бих имал интерес да тренирам Бенфика и аз отговорих с "Да". Бенфика официално ми направи запитване.

Аз казах, че ще проведем разговори, когато се завърна в Португалия. Когато се появи тази възможност, дори не се замислих. Бях наясно, че съм заинтересуван", заяви Моуриньо на летището в португалската столица.

Моуриньо и феърплей? Забравете

"Изпитвам уважение и солидарност към Бруно Лаже, защото неотдавна преминах през същото. Той е страхотен треньор. Казах го и преди месец и половина, когато Бенфика отстрани Фенербахче в квалификациите на Шампионската лига. Знаете, че аз не съм точно голям пример за феърплей. Не беше лесно да поздравя Бенфика и да кажа, че по-добрият отбор е спечелил заслужено. Желая най-доброто за кариерата на Бруно. Очаквах, че завръщането ми в Португалия щеше да бъде, за да тренирам националния отбор. Но... Кой треньор казва не на Бенфика? Аз не", допълни Специалния.

"Напуснах предишния си клуб преди три или четири седмици. Не мислех да остана без работа до края на сезона. Това не е в природата ми, исках да тренирам отбор. Трябваше да балансирам емоциите си, защото не исках да приемам предложението на някой клуб, който не е правилният, само защото съм работохолик. Когато се появи възможността да тренирам Бенфика, не се замислих и за секунда", завърши Жозе Моуриньо.

