Всички очи към Насар! България чака ново злато
Непобеденият щангист излиза в Батуми за четвърта европейска титла
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Непобеденият щангист излиза в Батуми за четвърта европейска титла
Във финална схватка той надделя над унгареца Алекс Шоке
Георги Иванов победи украинеца Володимир Кочанов
Спечели безапелационно първото място в Будапеща
Талантът стана европейски шампион
Заслужиха втори златен медал в кариерата си
Стиляна Николова стана първа на ЕШ за девойки
Организират боксова галавечер в "Колодрума"
Френските страдания от загубата на Евро 2016 още не утихват. След като късно снощи избухнаха размирици в столицата заради загубата на националния тим...
Футболната федерация на Португалия ще получи 25,5 милиона евро по повод спечелената европейска титла. Франция пък ще прибере два милиона по-малко, съо...
Разгледайте нашата ГАЛЕРИЯ от награждаването "Щастлив съм! Чаках този момент от 2004 година. Мисля, че напълно залсужихме успеха си. Това е един от н...
Кубрат Пулев ще трябва да защитава европейската титла по бокс срещу претендента Мариуш Вах (Полша). Двете страни имат срок за преговори, преди да бъд...
Българинът пя със 7000 "Мила родино", след като си върна европейската титла Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев разби британеца Дерек Чисора н...
Българинът Кубрат Пулев победи Дерек Чисора с 2:1 съдийски гласа в двубоя за европейската титла и елиминационен мач за световната купа на IBF. Кобр...
Кубрат Пулев заяви за boxingnewsonline.net, че все още няма официално потвърждение на двубоя му срещу Дерек Чисора за европейската титла по бокс при с...
Кубрат Пулев ще срещне Дерек Чисора за европейската титла по бокс при свръхтежките. Българинът получи тази възможност след, след като Антони Джошуа с...
Цюрих. Силен насрещен вятър спря надеждите на Ивет Лалова за дублиране на европейската титла на 100 м в Цюрих. Бурята разразила се в швейцарския град...
Тел Авив. Иван Марков донесе втора европейска титла за България на шампионата по вдигане на тежести в Тел Авив. В категория до 85 кг Марков направи дв...
Тампере. Отнеха титлата на Митко Ценов на 3000 м стипълчейз на първенството на Стария континент за младежи и девойки до 23 г. в Тампере (Фин). Нашият...
Тампере. България има втори европейски шампион от първенството на Стария континент по лека атлетика до 23 г в Тампере (Финл). След като в петък Габрие...