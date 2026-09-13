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Баба Мария чукна 104 лета

Баба Мария чукна 104 лета

Стара Згаора. Баба Мария Апостолова, която живее в старозагорския квартал "К. Ганчев", навърши в сряда 104 години. За личния й празник голямата фамили...

02 април | 18:05
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