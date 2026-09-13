Италиански столетници назоваха любимия си вид кафе
Популярната напитка на жителите на Сините зони съдържа антиоксиданти и се свързва с по-нисък риск от болести
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Популярната напитка на жителите на Сините зони съдържа антиоксиданти и се свързва с по-нисък риск от болести
Виното и десертите не скъсяват живот
Някои региони на планетата вдъхновяват тези, които мечтаят за дълголетие
Учените геронтолози се опитват да разберат къде е ключът към дълголетието
Столетниците имат имунна система, позволяваща им да се възстановяват от болестите
100-годишен юбилей отпразнува баба Пена Петкова, родена в с. Старо село, Тутраканско
Баба Вангелия цял живот произвежда сама храната си, баба Гина вярва, че и най-лошото се променя с добрина
242 са жените, а 83-ма са мъжете, показват данните на Националния статистически институт
Ловеч е на втора място, а Сливен на трето
Дори и не разбрах, че съм се заразила, споделя Люсил Рандон
88% от тях са жени
Най-възрастната жена в Испания стана и най-възрастният човек, оздравял от коронавирус
107-годишен мъж и 101-годишна жена са поредните герои
Японски учени разкриха защо има хора над 110 години
Сред столетниците гласоподаватели е и жена на 103 години
Столетниците в Япония се увеличават. В третата най-развита икономика в света има повече от 60 000 души над 100-годишна възраст, съобщи германският в....
Най-възрастният човек на Земята Гъртруд Уивър почина на 116 години в дом за възрастни хора в щата Арканзас. Уивър беше обявена за най-стария жител на...
Миеко Нагаока стана първата жена над 100 години, която приключи успешно състезанието по плуване за ветерани в дисциплината 1500 метра. Столетницата от...
Български граждани, които са на над 110 г., ще гласуват на изборите през есента. Това съобщи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по вре...
Стара Згаора. Баба Мария Апостолова, която живее в старозагорския квартал "К. Ганчев", навърши в сряда 104 години. За личния й празник голямата фамили...