Нов брутален побой. Тийнейджъри ритат момче на стадион
Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
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Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
Километри отпадъци, смрад и изгаряне на гуми - хората алармират за здравна криза
По думите на кмета на район „Люлин“ Милко Младенов повечето са използвани за обори
Досега се допускаше излизане от махалите само с основателна причина
На място е зам.-директорът на СДВР Антон Златанов
Едни от най-тежките случаи в болница са на хора от тези квартали
На хората забранява да се движат свободно освен при крайна нужда - за храна, лекарства или здравна помощ
Извършено е бързо тестуване в тези квартали
Причината е ръст на случаите на COVID-19 и огнища на зараза с голям брой контактни лица
Задържани са 10 души, които са отведени в ареста
Иззетите вещества са 10 317,89 грама амфетамин, 9,84 грама коноп и 34,80 грама хашиш
София. Дете се е удавило в столичния квартал "Филиповци". Близките на 4-годишното момче подали сигнал в полицията, че е изчезнало около 19 часа снощи,...
София. В столичния квартал "Филиповци" ще бъдат изградени канализация, водопровод и електричество. Това предвижда проект на Столичната община, според...