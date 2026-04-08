Сметище до домовете! Столичен квартал тъне в боклук, институциите безсилни

Огромно нерегламентирано сметище до столичния квартал Филиповци продължава да расте с години, превръщайки района в истинска екологична и здравна заплаха. По думите на местните жители проблемът не само не се решава, а се задълбочава с всяка изминала година.

Отпадъците вече се простират на километри. Територията е осеяна с пластмаса, обувки, строителни материали и едрогабаритни боклуци, а при по-силен вятър миризмата става трудно поносима. Хората разказват, че през топлите месеци положението става още по-тежко - изхвърлят се хранителни отпадъци, а нерядко се палят гуми, което допълнително влошава въздуха.

Жителите на близките къщи се оплакват от постоянна смрад, замърсяване и рязко влошено качество на живот. Сериозни са и опасенията за замърсяване на близката река, което може да доведе до по-мащабни екологични последици.

Хората твърдят, че са подавали десетки сигнали до институции като Столичния инспекторат, Столична община, РИОСВ и Министерството на околната среда и водите, но реален резултат липсва. Данните показват, че само от началото на 2024 г. са постъпили 182 сигнала за незаконно изхвърляне и изгаряне на отпадъци в района на река Шеовица.

Въпреки това реакцията остава ограничена. Съставени са едва 26 акта, като е установено и конкретно лице, извършвало незаконно изхвърляне с товарен автомобил. Това обаче не спира натрупването на нови отпадъци.

Институциите посочват, че ситуацията се усложнява от факта, че част от засегнатите терени са частни имоти, разположени между общинска земя и речно корито. Това затруднява контрола и достъпа до района.

От район „Люлин“ признават, че има издадено предписание за почистване, но липсват достатъчно средства. Заместник-кметът Георги Гочев подчертава, че е необходимо мащабно почистване и рекултивация, което изисква сериозен ресурс и координация със Столична община.

Към момента няма конкретен срок за решаване на проблема. Властите признават, че освен почистване, са нужни и превантивни мерки като засилен контрол и видеонаблюдение, за да се спре новото замърсяване.

Междувременно жителите на „Филиповци“ настояват за незабавни действия. Според тях ситуацията вече е извън контрол и представлява пряка заплаха за здравето на хората и околната среда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com