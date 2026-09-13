Нов брутален побой. Тийнейджъри ритат момче на стадион
Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
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Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
Камелия Нейкова призна за проблеми със секции, грешки в преференции и пропуски във видеонаблюдението
Адвокат: Не е нужно да се доказва разпространение, за да има отговорност
Различните бизнес среди изискват специфични решения
Какво съобщи Столична Община
Напредъкът в сферата на видеонаблюдението е значителен скок в сигурността
От утре започва поетапното качване на записи от секциите на сайта video.bg
Всички тестове до момента са преминали успешно
Видеонаблюдението ще бъде с други устройства, а не с камерите в училищата
Това следва от постановеното определение от тричленен състав на Върховния административен съд
Над 100 камери вече следят хулиганите около и в стадиона
Тя ще покрива всички изисквания на ФИФА и УЕФА и ще е готова за баража за Евро 2020 България - Унгария
Така ще се следи дали реално курсистът получава тези часове и съответно дали наистина изминава необходимите километри
Обявена е обществена поръчка за доставка на камери на стойност над 3 млн.лева
Нов полицейски участък участък ще бъде открит в ямболския квартал „Георги Бенковски”, в който живее компактно ромско население
МОН ще обяви на сайта си изпитните варианти и ключът с верните отговори
Най-много деца ще държат изпит по английски
То ще се осигурява от 27 броя 4-мегапикселови видеозаписващи устройства
До дни приключва първият етап от изграждането на системата за видеонаблюдение в Благоевград
. Те бяха монтирани по алеи, детски и спортни площадки и на всички ключови места в зелената територия в хода на приключилия проект за реконструкция и...