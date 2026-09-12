Голям пробив в науката! Създадоха първия биологичен смартфон
Ще почиства природата и ще лекува рак
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Ще почиства природата и ще лекува рак
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Американски учени заявиха, че вече могат да преборят левкемията, съобщи руският в. "Правда". Те използвали генетично-модифицирани имунни клетки (Т-лим...