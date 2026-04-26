Безобидна грешка тихо и незабележимо поврежда вашия лаптоп

Украсяването на лаптоп със стикери изглежда безобидно и дори модерно решение за персонализация, но може да доведе до сериозни технически проблеми. Все повече експерти предупреждават, че неправилното поставяне на стикери застрашава охлаждането на устройството и може да причини прегряване.

Най-големият риск идва от лепенето им върху или близо до вентилационните отвори, което пречи на нормалния въздушен поток. Това води до спад в производителността, неочаквани изключвания и в дългосрочен план - до повреди.

Според информация на BGR, дори един малък стикер може да блокира охлаждащата система, особено когато е поставен в долната част на корпуса. В сервизите подобни случаи са чести, като след премахване на стикера температурата на лаптопа бързо се нормализира.

Самите стикери не са проблем, ако се използват правилно. Най-безопасното място за тях остава капакът на лаптопа, където не влияят на работата на устройството.

Специалистите съветват да се избягва поставянето им върху дъното, вентилационните отвори, портовете и пантите. Тези зони трябва да останат напълно свободни, за да се гарантира нормалната работа на охлаждащата система.

Освен това някои стикери могат да оставят следи от лепило или да повредят покритието при отстраняване. Това не само влошава външния вид на лаптопа, но може да намали и стойността му при евентуална препродажба.

