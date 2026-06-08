Крахът на века: Защо Мерц и Макрон погребаха мегапроекта си

Германското правителство прекрати програмата за френско-германско-испански изтребители от следващо поколение Future Combat Air System (FCAS), която бе в застой от месеци поради напрежението между двата основни производителя, отговарящи за проекта - компаниите „Дасо“ (Dassault) и „Еърбъс“ (Airbus), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Френският президент и германският канцлер стигнаха до общо заключение, че компаниите „Еърбъс“ и „Дасо“ не са успели да постигнат съгласие относно изграждането на съвместен изтребител, се посочва в официално изявление на германското правителство. Те признават тази реалност и затова канцлерът Фридрих Мерц предложи на президента Еманюел Макрон да не се продължава с програмата за изграждането на съвместен изтребител, се уточнява още в съобщението от Берлин.

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Германските власти сметнаха, че не е възможно да се окаже допълнителен натиск върху въпросните компании, обявиха в паралелно изявление от Елисейския дворец. Френските власти ще продължат да насърчават нашите компании и въоръжени сили да търсят начини и средства за реализиране на амбициозни европейски проекти, които са в съответствие с нашите интереси в областта на националната сигурност, се посочва още в позицията на Париж.

Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон обсъдиха проекта на среща в Черна гора миналата седмица. Двамата лидери стигнаха до окончателното заключение, че няма никакъв начин, по който да се преодолее продължаващата от месеци пълна безизходица между оръжейните компании, участващи в амбициозния план.

Критичен момент

Пълният провал на FCAS оставя огромна празнина в бъдещата архитектура за сигурност на Стария континент. Проектът трябваше да създаде бойна авиационна система от шесто поколение, която да замени френските изтребители Rafale и германските Eurofighter след 2040 г. Националното его на Франция, олицетворявано от Dassault, и корпоративните претенции на подкрепяния от Германия самолетостроител Airbus обаче се оказаха по-силни от европейската солидарност. Докато Берлин вече обмисля алтернативи — вероятно присъединяване към британско-италианско-японския проект GCAP (Global Combat Air Programme) — Париж остава изолиран пред предизвикателството да разработва следващия си боен самолет напълно самостоятелно.

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