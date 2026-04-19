Сашо Кадиев обяви края! Последният снимачен ден

Сашо Кадиев обяви последния снимачен ден на последния епизод от последния сезон на "Кой да знае".

"Заснехме последния епизод на последния сезон на "Kой да знае" и никой не ни е казал кога ще продължим да снимаме това хубаво предаване. Снимахме общо 238 предавания за две години, а трябваше да бъдат за 4-5", сподели водещият във видео в Инстаграм, в което е в компанията на двамата капитани Милица Гладнишка и Христо Пъдев..

"Преизпълнихме петилетката", добавя Пъдев към казаното от Кадиев.

"И то благодарение на вас, уважаеми зрители и затова записваме това видео, защото не знаем кога ще снимаме пак. Ще ни липсвате! Направете петиция! Ако 500 000 се подпишете, че искате "Кой да знае" - ще се върнем", добави водещият.

