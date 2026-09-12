Внучката на Чаплин се влюби в България: Купи си терлици и розово масло
Куфарът й не й стигнал за подаръци
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Куфарът й не й стигнал за подаръци
Актрисата от Game of Thrones ще бъде специален гост на 11 и 12 юли в София
Феновете на хитовата поредица наддаваха и за стотици други реквизити
Вторият сезон на "Домът на дракона" приключи в неделя
Иън Гелдър влезе в образа на Кеван Ланистър още в първия сезон на "Игра на тронове"
На едва 39 години
Актьорът е издъхнал в дома си в понеделник
Сюжет на "Домът на дракона" се развива 200 години преди събитията на хитовата пордица
Над дизайна работи изтъкнатата специалистка на фирмата Лиса Толгрен
Джордж Р. Р. Мартин е подписал 5-годишен договор за 8-цифрена сума.
Кит Харингтън и Роуз Лесли са посрещнали първородния си син
От HBO продължават да разширяват телевизионната вселена, базирана на творбите на Джордж мартин
През април започват снимките за предисторията на хитовата поредица
Британски математици са изчислили, че всичко в романите, по които е заснет сериалът, отговаря на събития в живота
Обявиха класацията за най-добрите тв продукции
Софи Търнър роди момиченце, бащата е Джо Джонас
Актьорът прихвана Ковид-19 преди месец
Зрителите видяха един възможен финал, но не и категоричния край на историята, заяви авторът
Той е центърът на вниманието ми, заяви актрисата
В момента се пише сценария, разкри представител на HBO