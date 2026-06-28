Хари пак дръпва спирачката! Чарлз може да остане без внуците

Принц Хари отново е на път да дръпне спирачка пред надеждите на баща си Чарлз. Той може да се откаже от намерението си да заведе децата си Арчи и Лилибет при краля.

Само ден след като херцогът и херцогинята на Съсекс са потвърдили програма за посещение във Великобритания през юли, плановете вече са поставени под въпрос. Причината е отказът на искането му за полицейска охрана. Така срещата, която можеше да събере краля с внуците му за първи път от 2022 г., отново виси на косъм.

Според „Дейли мейл“ обратът е забележителен, защото идва почти веднага след потвърждението, че цялото семейство ще пристигне в Обединеното кралство за петдневна серия от ангажименти, свързани с Игрите на непобедимите. В петък вечерта от офиса на Съсекс са потвърдили, че Хари, Меган, Арчи и Лилибет ще пътуват и че е прието кралското настаняване. Ден по-късно обаче всичко се променило.

Обещание, което може да се счупи

Хари тъкмо е дал знак, че ще доведе семейството си във Великобритания. Това щеше да бъде не просто визита за официални ангажименти, а възможност Арчи и Лилибет да видят дядо си след години на дистанция.

Арчи е на 7 години, Лилибет - на 5. Двете деца не са виждали крал Чарлз от 2022 г. насам. Затова евентуалната среща носеше не само протоколен, а силно личен заряд - особено на фона на дългото напрежение между Хари, Меган и кралското семейство.

Близки до двореца коментират, че кралят би бил сериозно огорчен, ако срещата с внуците му не се осъществи. Източници, свързани с Хари, също твърдят, че самият той бил отчаян от възможността Арчи и Лилибет отново да не прекарат време с дядо си.

Охраната пак взриви всичко

Решението на Хари да преразгледа пътуването е продиктувано от отказа да получи полицейска охрана. Това е старият спор, който от години стои между него и завръщанията му във Великобритания.

След като през 2020 г. напусна кралските задължения и се премести да живее в Калифорния, Хари изгуби правото си на постоянна въоръжена охрана от Scotland Yard при посещенията си в Обединеното кралство. Оттогава той трябва да подава индивидуална молба до Министерството на вътрешните работи за всяка визита. Властите преценяват дали да му бъде осигурена защита според нивото на заплаха.

Хари твърди, че срещу семейството му има реални заплахи. Затова не желае да води Меган и децата им във Великобритания, ако не им бъде осигурена полицейска защита.

Съдилища, откази и нова молба

Херцогът на Съсекс вече е водил дела срещу британското правителство заради решението да не получава автоматична полицейска охрана. Той периодично губи тези дела, като последно Апелативният съд отхвърли жалбата му през май 2025 г.

Тогава обаче стана ясно, че не е правена официална оценка на риска за Хари от 2019 г. насам. Това отвори нова линия в спора - дали ситуацията около него и семейството му е оценявана достатъчно актуално.

В края на 2025 г. Хари лично се е обърнал към министъра на вътрешните работи с искане за пълна преоценка. След това специален комитет трябва да разгледа случая. Все още не е ясно дали той ще получи разрешение за полицейска охрана през юли, когато са планирани ангажиментите около Игрите на непобедимите.

Алторп, Даяна и семейната сянка

Първоначалните планове включвали и посещение в имението Алторп, където е погребана принцеса Даяна. Това би придало още по-силен личен смисъл на пътуването - Хари да доведе децата си не само при краля, но и до мястото, свързано с паметта на майка му.

Точно затова евентуалният отказ от визитата изглежда толкова тежък. В него се събират няколко болезнени линии - отношенията с баща му, дистанцията между децата и кралското семейство, споменът за Даяна и постоянният спор за сигурността.

Хари може да изглежда като човек, който отново се отмята. Но неговата позиция е, че не може да рискува безопасността на семейството си. За двореца обаче картината е друга - крал, който чака внуците си, и син, който отново поставя условия пред завръщането.

Чарлз чака, но времето минава

Ако пътуването се провали, това ще бъде поредният пропуснат шанс за крал Чарлз да прекара време с Арчи и Лилибет. Децата растат далеч от британския двор, далеч от кралските традиции и далеч от дядо си.

В този спор вече няма само политика, протокол и охрана. Има години, които не могат да бъдат върнати. Има деца, които не познават дядо си отблизо. Има баща и син, които все още не могат да намерят път един към друг без посредници, адвокати, комитети и условия.

Юлската визита още не е окончателно отменена, но вече не изглежда сигурна. Хари е готов да дойде за Игрите на непобедимите. Чарлз вероятно е готов да види внуците си. Но между тях пак стои същият въпрос - кой носи отговорност за сигурността и кой ще направи първата крачка, преди семейството отново да изпусне момента.

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