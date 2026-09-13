Как да не фалирате, докато се подготвяте за празниците
Да знаем колко може да си позволим, как да го разпределим и винаги да имаме едно на ум
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Да знаем колко може да си позволим, как да го разпределим и винаги да имаме едно на ум
Банката предлага промоционални лихви по депозити за Световния ден на спестовността
Инвестиционният процент на домакинствата остава същият както в еврозоната, така и в ЕС
Продуктът ще закръгли до един лев всяко плащане и ще го задели във „виртуална касичка“
Три вида фондове ще инвестират осигуровките за втора и трета пенсия - рисков, балансиран и консервативен. Това предвиждат промени в законодателството,...
Шестте начина
На какво разчитат
Как трябва да боравите с доходите си?
Планът предвижда доброволно намаляване с 15% на потреблението на природен газ
Не изключвайте радиаторите
Тoвa e извoдът oт oбъpнaтия нaгope c ĸpaĸaтa днeшeн cвят нa финaнcoвитe пaзapи.
Парламентът гледа поправката в закона за партиите
Чoвeĸ щe ce нyждae oт 75% oт cpeднaтa гoдишнa зaплaтa пpи пeнcиoниpaнe.
62% държат спестяванията си вкъщи, вместо да се доверят на банките
Санирането на жилището и плътните пердета свалят сумата с още 33 лв. Високите сметки за ток и парно са сред най-сериозните харчове в семейния бюджет,...
Как да управляваме парите си, как да работим с банките - съвети и разяснения по тази тема са необходими на голяма част от хората. Затова от началото н...
Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви всеки петък от април и май за почивен ден в опит да се спести електричество заради продължителната суша...
Новият дом на районните съдии в столицата готов за изборите Тунелите в проекта за изграждането на трасето на магистрала "Хемус" ще бъдат премахнати,...
За изминалата година спестяванията на влог са се увеличили с повече от 3 млрд. лв. Това показват данни на Българската народна банка. Парите, които дом...
За девет месеца - от 1-ви април до 31-ви декември м.г., общинските училища и детски градини във Варна са спестили 102 001,50 лв. от електроенергия, к...