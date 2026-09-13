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Спестили сме 3 млрд. лв.

Спестили сме 3 млрд. лв.

За изминалата година спестяванията на влог са се увеличили с повече от 3 млрд. лв. Това показват данни на Българската народна банка. Парите, които дом...

14 февруари | 20:15
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