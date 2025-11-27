Идеалната закуска! Здравословни палачинки с котидж сирене

Котидж сиренето е звездна съставка от години, благодарение на богатото си съдържание на протеин и способността да се адаптира към множество солени и сладки рецепти. Пример за това са тези палачинки. Те са богати на хранителни вещества и са пухкави, с топяща се в устата сърцевина, благодарение на котиджа. Само 25 минути ви делят от палачинковото блаженство.
Порции: 2
Необходими продукти:
65 г брашно по избор
1 чаена лъжичка бакпулвер
¼ чаена лъжичка канела
225 г котидж сирене
2 големи яйца
15 мл кленов сироп
15 мл бадемово мляко (по избор)
Начин на приготвяне:
Смесете брашното, бакпулвера и канелата.
Добавете котиджа, яйцата и кленовия сироп в блендер и блендирайте до гладка смес. Ако нямате блендер, може да разбиете съставките на ръка.
Добавете мокрите към сухите съставки и бъркайте. Ако сместа ви изглежда твърде гъста, добавете бадемово мляко и отново разбъркайте.
Загрейте тиган на средна степен и напръскайте със спрей за готвене. Когато загрее, с малък черпак вземете от сместа и изсипете в тигана. Може да ви се наложи да използвате лъжица, за да оформите перфектен кръг, ако сместа е твърде лепкава. Гответе, докато видите балончета и ръбовете са твърди, за да може да обърнете палачинката. Ще ви отнеме около 4-5 минути.
Обърнете палачинката и гответе за още 2-3 минути.
Наредете по 4 палачинки в две чинии, като ги построите една върху друга, за да ги залеете след това с кленов сироп. Поръсете отгоре свежи плодове или топинг по избор.
