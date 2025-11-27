Любопитно

Идеалната закуска! Здравословни палачинки с котидж сирене

Само 25 минути ви делят от палачинковото блаженство

27 ное 25 | 0:15
111
Фатме Мустафова

Котидж сиренето е звездна съставка от години, благодарение на богатото си съдържание на протеин и способността да се адаптира към множество солени и сладки рецепти. Пример за това са тези палачинки. Те са богати на хранителни вещества и са пухкави, с топяща се в устата сърцевина, благодарение на котиджа. Само 25 минути ви делят от палачинковото блаженство.

Порции: 2

Необходими продукти:

  • 65 г брашно по избор

  • 1 чаена лъжичка бакпулвер

  • ¼ чаена лъжичка канела

  • 225 г котидж сирене

  • 2 големи яйца

  • 15 мл кленов сироп

  • 15 мл бадемово мляко (по избор)

Начин на приготвяне:

  1. Смесете брашното, бакпулвера и канелата.

  2. Добавете котиджа, яйцата и кленовия сироп в блендер и блендирайте до гладка смес. Ако нямате блендер, може да разбиете съставките на ръка.

  3. Добавете мокрите към сухите съставки и бъркайте. Ако сместа ви изглежда твърде гъста, добавете бадемово мляко и отново разбъркайте.

  4. Загрейте тиган на средна степен и напръскайте със спрей за готвене. Когато загрее, с малък черпак вземете от сместа и изсипете в тигана. Може да ви се наложи да използвате лъжица, за да оформите перфектен кръг, ако сместа е твърде лепкава. Гответе, докато видите балончета и ръбовете са твърди, за да може да обърнете палачинката. Ще ви отнеме около 4-5 минути.

  5. Обърнете палачинката и гответе за още 2-3 минути.

  6. Наредете по 4 палачинки в две чинии, като ги построите една върху друга, за да ги залеете след това с кленов сироп. Поръсете отгоре свежи плодове или топинг по избор.

