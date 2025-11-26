Европа разказва приказка с вълшебен край

Старият континент по традиция почита коледните празници като едни най-важните за семейството. По тази причина в - по-големите европейски градове властите организират тържества за малки и големи

Германия и нейните ангели

„Градче от дърво и плат“ – така наричат местните коледния базар в Нюрнберг.

Средновековния център на Щутгарт е мечтана коледна дестинация за много пътешественици. На фона на стария замък, кулите на църквата и бароковия комплекс на новия замък, посетителите могат да се разходят измежду 280 щанда, чиито покривчета са украсени с ангелчета и различни коледни фигурки.

Коледния базар на Франкфурт отвори врати под ежедневния камбанен звън на старата църква „Св. Николай“ и предвещава истинска суматоха.

Базарът на Мюнхен се простира на площ от 20.000 кв. м. в центъра на града.

Центърът на Дюселдорф пък се превръща в рай за купувачите. На площада Хайнрих Хайне ви очаква коледният пазар „Енгелхенмаркт”, чиито щандове са грижливо украсени с коледни ангели.

В подножието на Шварцвалд, фрайбургският базар приканва своите посетители в очарователен коледен свят. В детския кът ще намерите „Страната на Светлините„ с работилница за рисуване върху стъклени фенери, както и коледната пекарна, където децата могат сами да приготвят коледни лакомства.

Районът на Опернпале, намиращ се на известния берлински булевард Унтер ден Линден, става сцена за коледната приказка на базара в Берлин. Тук занаятчии от цяла Германия, Чехия и Рудните планини предлагат своите коледни съкровища.

На север, коледният базар на Любек очаква своите гости. Градът привлича със своите прочути марципанови специалитети целогодишно, но през празничните дни тук може да откриете и уникалните за Германия коледни изложби в болница „Светия Дух“ и църквата „Св. Петър“.

Празничната културна програма на Любек се допълва от концерти на орган, публични четения и детски пиеси, а на семейния коледен базар ще откриете типични коледни бисквити и жив коледен календар.

Коледният базар в Дрезден е най-старият в Германия. Тази година той чества своето 580-то провеждане. Познат е като Щрицелмаркт.

Унгария с магията на местната кухня

Едни от най-красивите Коледни базари откриваме в унгарската столица Будапеща. Най-големият безспорно е пред базиликата „Свети Стефан“, на броени минути от брега на река Дунав. Десетки къщички, предлагащи сувенири, ръчно изработени спомени, горещо вино и много храна. Няма как да отидеш в Будапеща около Коледа и да не се потопиш в магията на местната кухня. Също може да се позабавлявате със светлинно шоу, семейни и детски програми и безплатна ледена пързалка. Базарът се намира на площада пред Базиликата "Св. Стефан" и през 2019 г. е избран за най-красив базар в Европа.

Белгия предлага глювайн и вафли

Коледният базар на Брюксел е най-важният базар в Белгия и привлича над 2 млн. туристи годишно. Феерията, която се простира през Bourse, Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte Catherine и Marche aux Poissons, е едно от най-големите и популярни събития в Белгия. Светлинно и звуково шоу, пързаляне с кънки на лед и панаирни разходки са сред дейностите, на които можете да се насладите. Посетителите могат да разгледат около 200 къщички, предлагащи глювайн, белгийски бири и вафли, взирайки се с удивление в огромното коледно дърво, издигнато на "Grand Place".

Атракции за влюбените в Австрия

Коледният базар "Viena Magic Advent", намиращ се на площада пред кметството във Виена, ежегодно е сред най-красивите в Европа. Висока арка със свещи на входа, приветства посетителите. Традиционният коледен базар предлага коледни подаръци, украса за елха, множество занаяти, кулинарни изкушения, сладкарски изделия и сгряващи напитки. Кънкьорите могат да обуят кънките си и да направят романтична обиколка на осветения парк "City Hall". За влюбените специална атракция е дървото на сърцата, а за децата има 12-метрова въртележка на няколко нива. В парка можете да намерите също коледен свят с влакче с елени, пътека за сцената на Рождество Христово, детска хижа и площадка за кънки.

В Чехия пекат кестени и джинджифилови сладки

В самото сърце на чешката столица Прага се намира традиционният Коледен базар, където в десетки дървени къщички, търговците предлагат ръчно изработени играчки от духано стъкло, продукти от стъклени перли или слама, ръчно бродирани покривки, дървени играчки, формички за бисквити и много други. Възрастните ще се насладят на типичното греяно вино, а всички любители на добрата храна ще похапнат традиционни коледни бисквитки, горещи печени кестени, джинджифилови сладки или типични чешки колбаси на скара и шишчета.

Елхата в Цюрих с 5000 кристала Сваровски

Най-големият швейцарски град също няма да пропусне да засияе под светлините на атрактивния си празничен базар. Коледното селище в Цюрих е най-мащабният закрит базар в Европа, който впечатлява със 150 къщички. Освен греяното си вино и лакомства, Цюрих представя и съкровището си - коледното дърво. Над 20 години то създава магията на централната жп гара с 15 метра височина и над 5000 кристала на Сваровски.

Елфи се разхождат в Дания

Коледният базар в Копенхаген не се провежда на централния площад, както е традиционно в други градове, а в стария увеселителен парк "Tivoli Gardens". Там блестят над 1000 коледни елхи, като най-голямата се поставя в близост до концертна зала Тиволи. Преди Коледа зоната на парка се превръща в приказен свят, където по улиците се разхождат елфи и елени, а в малки къщички, традиционно боядисани в червено, се сервират сладкиши и топли напитки. Гостите ще намерят много ресторанти и кафенета, предлагащи коледни пайове, печени ябълки и пуканки с канела. Специално за Коледа пивоварите произвеждат няколко вида бира, която също може да бъде опитана на базара.

В Хърватия ухае на греяно вино и шоколад

Три пъти поред номинирана за "Европейски най-добър Коледен базар", столицата на Хърватия със сигурност е най-добрата дестинация за празнуване на Коледа в Европа. През това време на годината магията е навсякъде в Загреб. Безупречна организация, загряващи напитки и вълнуваща музикална програма са само част от коледните удоволствия там. Площадите и улиците на града се превръщат в коледна приказка с дървета, блещукащи от хиляди светлинки, а миризмата на греяно вино, канела и шоколад се разнасят до всеки ъгъл. Има стотици дървени къщички с храна и напитки, които ежедневно посрещат местните и гостите на хърватската столица. Не пропускайте да опитате и хитовият им десерт "Germknödel" (наподобява кнедли, пълни със сладко и канела, гарнирани с маково семе и захар), както и ябълковият щрудел, който е специалитет и се предлага на всякъде.

