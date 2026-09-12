Д-р Атанасов: Не лекувайте сами инфекция от кърлеж
Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
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Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
Какво трябва да направите при ухапване
Не го стискайте или усуквайте при вадене, за да не повърне и да не ви инфектира
Ухапване от кърлеж причини смърт
История с фатален край
Неговата популация е доста по-голяма през тази година, заради дъждовете.
Ухапване може да зарази човека и с бабезиоза и анаплазмоза
Двама пациенти с лаймска болест след ухапване от кърлеж са приети в пернишката болница, съобщават от РЗИ-Перник. Заболяването е след ухапване от кърле...
Случай на марсилска треска беше регистриран през изминалата седмица във Варна. Това сочи справката на Регионалната здравна инспекция в града. Оттам д...
В Китай има цяла област, където се опрашва на ръка
Белегът е като от комар, но може да свърши с марсилска треска и смърт