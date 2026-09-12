Теменужка Петкова и Томислав Дончев огласиха голям проблем. Загубата е тежка
Ние сме идентифицирали 8 проекта на стойност 1 млрд. и 20 млн, каза Дончев
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Ние сме идентифицирали 8 проекта на стойност 1 млрд. и 20 млн, каза Дончев
Теменужка Петкова обяви, че покриваме и последния критерий за членство
Какво се казва в годишния доклад на Комисията
Нова помощ
Обвини ЕС в тайна сделка
Схемата ще действа до 31 декември, допълва комисията
Проектобюджетът за 2025 г. насочва средства към областите, в които те могат да доведат до най-голяма промяна
Ще се работи и за второ трасе извън дефилето в посока София – Кулата
Остро предупреждение
Защо ни дава на съд
Какво съобщи говорител на Комисията
Amazon обяви покупката на iRobot като част от усилията си да разшири присъствието си на пазара на интелигентни домове миналата година
Според Broadcom сделката вече е одобрена от регулаторните органи в Бразилия, Южна Африка и Канада и компанията очаква да приключи през фискалната 2023...
Глобата може да достигне почти 12 млрд. долара
Европейската комисия започна процедура за нарушение срещу България
Евродепутати и ръководителите на Европейския съвет, Съвета на ЕС и Европейската комисия
Европейската комисия въвежда ежемесечен мониторинг на прилагането на кодекса за борба с дезинформацията онлайн
Брюксел. Европейската комисия обяви, че е готова да обсъжда с Русия проекта "Южен поток" във всеки момент, включително и на предстоящата в края на сед...
Брюксел. Българката Мина Андреева ще бъде един от тримата говорители на Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер, съобщи той при представянет...
Готови сме да помагаме на фирмите, казва Цветан Симеонов