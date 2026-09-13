И военна прокуратура подхвана катастрофата с Кирил Петков. Изненадващ ход
И военна прокуратура подхвана катастрофата с Кирил Петков. Обвинителите под пагон предприеха изненадващ ход. Те ще наемат дори геодезисти, за да напра...
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И военна прокуратура подхвана катастрофата с Кирил Петков. Обвинителите под пагон предприеха изненадващ ход. Те ще наемат дори геодезисти, за да напра...
Той иска на Адалберт Кръстев да се наложи наказание - дисциплинарно освобождаване от длъжност
Министърът на отбраната Николай Ненчев бе разпитван вчера във Военноокръжната прокуратура. Той е бил призован по телефона веднага след участието си в...
Военната прокуратура е започнала досъдебно производство срещу български офицери от Министерството на отбраната за престъпление по служба, съобщиха от...
София. Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в понеделник във Висшия съдебен съвет предложение за закриване на военноокръжните прокуратури и съдилища...