Всички говорят за него! Граничен полицай спаси десетки от обърнат автобус
Той изкъртил люка на превозното средство с ръце, за да помогне на пострадалите
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Той изкъртил люка на превозното средство с ръце, за да помогне на пострадалите
Петър Бъчваров беше застрелян през ноември миналата година
Какво решение взима прокуратурата
Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев и главният секретар на МВР Петър Тодоров бяха на среща с турските власти на ГКПП "Капитан Андреево"
Петър Бъчваров беше застрелян до елховското село Голям Дервент на 7 ноември миналата година
Двамата братя, отговорни за убийството, са първобитни, неграмотни хора
Открити са нови улики
Петър Бъчваров бил потомствен полицай
Гранични полицаи не участват в нелегални канали за преминаване на българо-турската граница. Това увери шефът на "Гранична полиция" Антонио Ангелов пре...
Граничен полицай получи условна присъда от 3 години затвор с 5 години изпитателен срок за смъртта на двама свои колеги и средната телесна повреда на т...
Апелативният съд във Варна отмени оправдателна присъда на Добричкия окръжен съд и призна за виновен граничния полицай от ГКПП - Дуранкулак Мариян Шоп...
Два камиона „Прага" бяха спипани да превозват 20 кубика букви дърва за огрев на територията на Държавно горско стопанство – Струмяни. Автомобилите са...
Сливен. Офицер от Гранична полиция катастрофира край Петолъчката. 46-годишният ямболец е излетял от пътя със своя автомобил ДЕУ. Колата се е ударила в...
Хасково. Граничен полицай от Ивайловград сложи край на живота си като се обеси на дърво. 32-годишният Альоша Милчев работил на българо-гръцкото ГКПП С...
Крушевец не вярва на Темида, искат арест за пияния граничар
Бургас. Бургаският апелативен съд ще гледа мярката за неотклонение на граничния полицай Костадин Стоянов, който на 11 септември той прегази 11-месечно...
Съдът остави в ареста Костадин Стоянов, който уби 11-месечно бебе Бургас. Половин литър вино е изпил граничният полицай Костадин Стоянов в нощта пред...
Бургас. Граничен полицаи от Бургас се е самоубил по време на дежурство. Мъжът е старши полицай от Регионалната гранична служба и е посегнал на живота...