Всички говорят за него! Граничен полицай спаси десетки от обърнат автобус

Граничен полицай Ивелин Арабаджиев е помогнал за спасяването на хора от падналия в дере автобус край „Малко Търново“. При инцидента загинаха двама души, а 8 бяха ранени. По неофициална информация загиналите са жени. А други 7 жени и мъж са закарани с пет линейки в болници в Бургас, предава NOVA.

Днес той е героят на деня.

ъм 6:35 ч тази сутрин той получава сигнал, че на около 2-3 километра преди ГКПП „Малко Търново“ на пътното платно има спрял автобус, който пречи на движението. Граничният полицай незабавно пристига на мястото и установява, че автобус с украински регистрация е аварирал почти перпендикулярно на пътя, създавайки сериозна предпоставка за ПТП. От двамата шофьори на автобуса разбира, че им е свършило горивото и се наложило да заредят от туби, съобщават от МВР.

Със служебния автомобил и с включени светлинни сигнали Арабаджиев започва да регулира движението от и към граничния пункт. Единият от шофьорите зареждал с гориво в задната част, а другият направил опит да стартира двигателя. Около 06:50 часа автобусът запалил успешно. Водачът напуснал шофьорското място и слязъл от автобуса, за да събере инструменти до пътническата врата. В този момент автобусът започнал да се движи назад и се преобърнал в дерето.

Граничният полицай Арабаджиев веднага изтичал и изкъртил вентилационния люк на тавана на автобуса, който бил пълен с ранени и уплашени хора, а двигателят все още работел. Униформеният се свързал с оперативната дежурна част на ГПУ-Малко Търново и поискал незабавно да се изпрати помощ. След това извикал към шофьорите да загасят двигателя и започнал да вади пътниците един по един.

Бил извадил почти всички пътници от вътре, когато служителите от РУ-Малко Търново пристигнали и заедно извадили и останалите 8-9 души на безопасно разстояние. След това продължил да съдейства на колегите си на мястото на инцидента.

Младши експерт Ивелин Арабаджиев работи от 12 години в ГПУ-Малко Търново. Целият му трудов стаж е в Главна дирекция „Гранична полиция“, допълват от МВР.

"Заради всичко това, което Ивелин Арабаджиев направи - с решителност, с кураж и с дълбоко чувство за дълг, аз, в качеството си на главен секретар на МВР, го номинирам за „Полицай на годината", написа във Facebook и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com