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Избраха полицай на 2013 г.

Избраха полицай на 2013 г.

София. Избраха полицай на годината. Наградата отиде при ръководителя на сектор "Убийства" в Националната полиция Михаил Наумов, съобщи БНР. Той спечел...

20 декември | 14:52
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