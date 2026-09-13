Всички говорят за него! Граничен полицай спаси десетки от обърнат автобус
Той изкъртил люка на превозното средство с ръце, за да помогне на пострадалите
Следете всички новини, анализи и коментари за Полицай На Годината. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той изкъртил люка на превозното средство с ръце, за да помогне на пострадалите
Младши инспектор Момчил Тошков спаси жена от удавяне
Отличена беше и немската му овчарка Хас
Катаджията Стойчо Яковски обикаля забавачки и училища да запознава малките с правилата за безопасно движение
Ченге от Асеновград стана "Полицай на годината". Младши инспектор от "Охранителна полиция" в Пловдив Емануил Манолов хванал крадец и баща му в съседен...
София. Полицаите от регионалната дирекция на Гранична полиция в Елхово спечелиха колективната награда на церемонията „Полицай на годината". Отличието...
Михаил Наумов разкри 3 от бандите на "Килърите"
София. Избраха полицай на годината. Наградата отиде при ръководителя на сектор "Убийства" в Националната полиция Михаил Наумов, съобщи БНР. Той спечел...