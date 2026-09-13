Работата стана дебела! Случаят "Петрохан"- заплаха за националната сигурност
Получавали са се джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове-за кого са работели убитите рейнджъри
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Получавали са се джипове, АТВ-та, дронове за десетхи хиляди левове-за кого са работели убитите рейнджъри
Наградата се връчва на традиционния Коледен благотворителен бал
"Трима тамплиери и около 60 масони са в настоящия парламент"
Гордея се, че някои от активностите на миналия парламент, бяха дело на наши рицари, казва Великият приор на тамплиерите ген. Румен Ралчев
Близките до Иван Гешев знаят колко често той използва този маршрут, казва бившият служител на НСО
По думите му се хвърля огромна сянка върху авторитета на България в Европа
Статуетката й бе връчена от ген. Румен Ралчев, Велик приор на тамплиерите у нас
Великият магистрален съвет на OSMTH в София е първият присъствен след ковид пандемията
Илия павлов направи много неща за масонството, каза Великият Преор на тамплиерите
Великият приор Румен Ралчев връчи статуетката на името на Андрей Баташов
В Световния ден на добротата двете организации отбелязаха дългогодишното си партньорство
Държавна сигурност правела списъци на свободните зидари, казва Великият приор Румен Ралчев
Рицари и дами подготвят посещението на Светия отец у нас
Тамплери от цял свят се събират в София за най-висшия форум на OSMTH - Международната организация на рицарите тамплиери от Йерусалим. България е домак...
Магистратите ще трябва да декларират дали членуват в тайни организации от рода на масонските ложи, реши миналата седмица парламентът, който прие оконч...
Великият Приор представи новата си книга "Рицари на светлината" Тамплиерската езотерична доктрина разкрива Великият Приор на тамплиерите у нас профес...
Гардове стрелят в движение, обезвреждат нападатели с бой и търсят взривове Топохранители на президенти от 6 държави ще покажат как се пазят ВИП лица,...
Приветствам забраната на бурките, те са провокация, казва ген. Румен Ралчев Ген. (о.р.) Румен Ралчев е Велик приор на Велик приорат България на Орден...
В Москва бе открит първият Конвент на приората в страната С тържествена церемония в тамплиерския храм "Св. Георги" в Москва бе положено началото на...
Със специален ритуал Орденът на тамплиерите прие 21 нови рицари и дами от България, Румъния и Русия. Великият приор на Приорат България Румен Ралчев р...