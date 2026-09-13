Невзривил се боеприпас откриха в Пловдивско
При спазване на всички мерки за безопасност военнослужещите транспортираха артилерийския снаряд и утре той ще бъде унищожен
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При спазване на всички мерки за безопасност военнослужещите транспортираха артилерийския снаряд и утре той ще бъде унищожен
При първоначалния оглед е установено, че това е корозирал снаряд
В жилищен район в западната част на киргизската столица Бишкек са обезвредени две самоделни взривни устройства. Това съобщава "Фокус". Вечерта на 20...
Боеприпасите, открити от работници край пътя гр. Смолян – с. Мугла, вече са обезвредени. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в областния град и...
Спецчастите, обезвредили барикадиралия се Петър Коджейков в София, действаха перфектно. Това обяви в "120 минути" по бТВ вътрешният министър Румяна Бъ...
България получава 27,4 млн. швейцарски франка за два нови проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество България подписа споразумения за...
Други две са били обезвредени от полицията Истанбул. Бомбен взрив избухна в район Фатих на Истамбул днес. Това съобщи ТАСС и уточни, че още две самод...
София. Има фундаментална грешка в принципа за обезвреждане на боеприпаси в България. Това заяви министърът на вътрешните работи Веселин Вучков в преда...
Боеприпасът ще бъде обезвреден от военнослужещи на Сухопътните войски София. Граната е намерена в жилищна сграда в столицата. Това съобщиха от пресце...
Носехме си чукове от вкъщи, може някой да е ударил по-силно детонатор, казват работници
Опасна морска мина бе обезвредена от специалисти на Военноморските сили (ВМС), след като на 17 юли в местността „Чалъ Борун" (на 500 метра от южната с...