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Бомба избухна в Истанбул

Бомба избухна в Истанбул

Други две са били обезвредени от полицията Истанбул. Бомбен взрив избухна в район Фатих на Истамбул днес. Това съобщи ТАСС и уточни, че още две самод...

18 януари | 15:25
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