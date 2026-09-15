Банско с нова крачка към бъдещето
Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
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Общината поставя човека, обществения интерес и защитата на основните права на фокус
Желязната цигулка ще помага на хора в беда
Румънката Йоана Михалеа спечели при жените
Шабан Мустафа спечели първото място при бегачите
Кметът Иван Кадев издаде заповед
НА 2 октомври ще бъде открита и изложбата "Български средновековни костюми"
Отоплителен сезон 2020/2021 е гарантиран
Една медицинска сестра ще пътува всеки ден в селата, а лекар-специалист - поне един път месечно, за да преглежда хората. Много по-лесно е да закараш е...
Кметът на община Банско Георги Икономов участва в среща на градоначалници с министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Целта бе подобряване на в...
Вече трета година община Банско активно подпомага семействата с репродуктивни проблеми. Програмата стартира през 2014 година и ежегодно от общинския б...
На редовна сесия на общинския съвет в Банско бе прието текущото изпълнение на бюджета за първото полугодие на годината. Представените данни сочат, че...
Обсъждат защо древните изгаряли двуетажните си домове Учени от 7 държави пристигнаха у нас заради най-старите къщи в света. Те се събраха вчера в Ста...
Никой не може да пипне базата на "Ботев", обяви заместник-кметът по спортните въпроси на Пловдив Георги Титюков. Той присъства на събранието на "Сдруж...
Пресмятане от вещи лица на наемите в курорта Банско и направените инвестиции от общината в музея „Никола Вапцаров" бави изхода на делото на наследници...
Банско. Община Банско ще си остане клиент на Fibank. Това заяви за „Стандарт" кметът Георги Икономов. "Аз вярвам на институциите. Не мисля, че парите...
Банско. Очакваното спиране на строителните дейности в навечерието на зимния сезон в курорта Банско се случи. От общинската администрация съобщиха, че...
Банско. Ръководството на община Банско зарадва дамите в администрацията с красиви цветя по повод Международния ден на жената - 8 март. Приятните изнен...