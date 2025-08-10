Чичо Ковач смая Банско. Нов символ на града

В Банско, където звънят камбани, а планинският въздух носи мириса на горещо желязо, се роди история, която ще се разказва години.

Радослав Сарафов – „Чичо Ковач“ – е човек, за когото ковашкият чук е продължение на ръката, а огънят – партньор в творчеството.

Тази година, по време на джаз фестивала, той изкова нещо, което никой дотогава не бе виждал – цигулка от желязо. Не просто скулптура, а инструмент, в който металът звучи като музика. Тя бе предложена на благотворителен търг. Купи я Антон Малчов – не за да я заключи в шкаф, а за да я дари обратно на Банско. За да продължи пътя си като символ на доброта и помощ за хора в нужда, пише Топпреса.

Радослав Сарафов е от онези банскалии, които не забравят корените.

Потомствен ковач, наследил занаята от дядо и баща, той е създател на десетки произведения, които красят града – църковни порти, улични фенери, мостове, камертонът в центъра. Неговият стил е разпознаваем – в него се срещат старото и модерното, силата и финесът.

Желязната цигулка е направена изцяло на ръка, от стомана, прегърната от огъня в ковачницата му. Не е просто сувенир, а скулптура със сложна конструкция и детайли, които имитират струните, корпуса и извивките на истински музикален инструмент.

Антон Малчов я дари на Община Банско, с ясното условие тя да бъде използвана само за бъдещи търгове в помощ на нуждаещи се съграждани.

Обичам Банско и хората тук. Тази цигулка трябва да бъде за всички. Нека помага. Едно малко добро ражда друго. И така градим доверие и сила между нас. За мен „Чичо Ковач“ е символ. Човек, който прави изкуство от желязо, но влага в него душа, казва Антон Малчов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com