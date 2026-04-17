Примирието се пропука. Ливан обвини Израел часове след спирането на огъня

Часове след началото на договореното 10-дневно примирие между Израел и Ливан напрежението отново се изостри, след като ливанската армия обвини Израел в нарушаване на прекратяването на огъня. По данни от Бейрут израелските сили са обстрелвали няколко села в южната част на страната. Жителите са предупредени да не се връщат по домовете си. Развитието поставя под съмнение устойчивостта на договорения мир.

Обстрел и взаимни обвинения

Ливанската армия съобщи, че атаките са извършени рано сутринта и са засегнали населени места в Южен Ливан. Властите призоваха хората да избягват завръщане в региона заради риска за сигурността. Израел към момента не е потвърдил информацията за ударите.

Паралелно с това напрежението се засилва и на политическо ниво. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи примирието като „исторически шанс за мир“, но подчерта, че израелските сили няма да се изтеглят от позициите си в Южен Ливан. От своя страна „Хизбула“ заяви, че ще спазва примирието само ако израелските атаки бъдат напълно прекратени.

Дипломатически натиск и нови срещи

Американският президент Доналд Тръмп призова „Хизбула“ да спазва прекратяването на огъня и обяви, че възнамерява да покани ливанския президент Жозеф Аун и израелския премиер Бенямин Нетаняху на мирни преговори в Белия дом. По думите му има реален шанс за напредък в диалога.

Тръмп също така заяви, че нова среща между САЩ и Иран може да се проведе още през уикенда. „Мисля, че сме близо до споразумение“, посочи той, като подчерта, че разговорите могат да започнат в следващите дни.

Ролята на Иран и международният контекст

Иран приветства примирието между Израел и Ливан, като го свърза със споразумението със САЩ, постигнато с посредничеството на Пакистан. Това допълнително подчертава сложната мрежа от международни интереси, които влияят върху конфликта.

В същото време Великобритания и Франция организират виртуална среща на лидери от около 40 държави, посветена на сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток. Очаква се да бъде обсъден план за гарантиране на свободното движение на стоки и енергийни ресурси през стратегическия маршрут.

По думите на френския президент Еманюел Макрон се работи върху създаването на „строго отбранителна мисия“, която ще бъде отделена от воюващите страни и ще започне дейността си след края на конфликта. На срещата в Париж се очаква да участват и редица европейски лидери, включително премиерите на Италия и Германия.

