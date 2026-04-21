Крум Зарков взе решението за БСП! ОБНОВЕНА

Ще поискам от Националния съвет вот на доверие тази събота, не го ли получа, подавам моментално оставка, обяви председателят на БСП Крум Зарков на първа пресконференция на "Позитано" 20, след като стана ясно, че социалистите не влизат в 52-рото Народно събрание.

Резултатът на БСП е много лош, в същото време е закономерен и ние сме длъжни да го признаем, коментира той.

"В последните 8 седмици се опитахме да обърнем политическата логика, но всички партии, които участваха в последното управление бяха наказани. БСП беше сред тях и поема своята цена", посочи Зарков.

Според него новото ръководство се е опитало да направи необходимото, но то се е оказало невъзможно.

По-рано днес, членът на Изпълнителното бюро на БСП Борислав Гуцанов призова лидера на партията Крум Зарков да подаде незабавна оставка след тежкия изборен резултат, който извади социалистите от парламента. Позицията беше публикувана във Фейсбук в деня, в който ръководството на партията се събира на заседание.

По думите на Гуцанов 135-годишната партия е „съкрушена, съсипана, употребена и обезличена“. Той обвинява Зарков в еднолично управление и решения, които са довели до срив в подкрепата.

Сред посочените проблеми са натиск върху местните структури, подмяна на традиционните партийни послания и включване на непознати лица в изборните листи. Според него това е довело до загуба на идентичност и доверие сред избирателите.

Гуцанов подчертава, че резултатът на БСП е „под 100 хиляди гласа“ и около 3%, което той определя като „унижение“. Според него партията е паднала под нивото на нови политически формации и е изгубила традиционната подкрепа.

Той критикува и финансовата политика на ръководството, като твърди, че по време на кампанията са били теглени кредити и е заложено партийно имущество, без ясна перспектива за изплащане.

В заключение Гуцанов настоява за незабавна оставка на партийното ръководство и свикване на конгрес, който да определи нов курс за левицата.

„Днес сме на ръба на бездната. Време е да спасим нашата партия“, заявява той и призовава ръководството да напусне централата на „Позитано 20“.

