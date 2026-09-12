Всичко за Мики Рурк

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Мики Рурк се заселва в Москва

Мики Рурк се заселва в Москва

След Жерар Депардийо и Мики Рурк смята да се засели в Москва. "Той много обича Русия и се оглежда за апартамент по свой вкус. Често ми казва колко хуб...

09 септември | 21:05
0 коментара
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Мики Рурк се връща на ринга

Мики Рурк се връща на ринга

Американският актьор Мики Рурк планира да се завърне на боксовия ринг през есента. Това съобщи за ТАСС неговият агент Вадим Корнилов. "Все още разгле...

29 юли | 12:43
0 коментара
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Мики Рурк се бил с бездомник

Мики Рурк се бил с бездомник

Боксьорът Елиът Сеймур, който се би в демонстративен мач с холивудската звезда Мики Рурк, е бездомник и е загубил умишлено срещата, твърди "Дейли мейл...

01 декември | 18:41
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Мики Рурк в цифри

Мики Рурк в цифри

Мики Рурк е от малкото екшън герои, които успяват да съчетаят две на пръв поглед самоизключващи се качества: изключителна мъжественост и още по-голяма...

22 ноември | 7:55
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Мики Рурк смени чипа

Мики Рурк смени чипа

Секссимволът на 90-те Мики Рурк изглежда повече от неузнаваем. През последните няколко години актьорът, известен с любовта си към алкохола, наркотицит...

18 януари | 21:15
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