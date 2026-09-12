Мики Рурк остана без дом
Наетият от него апартамент е върнат на собственика
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Наетият от него апартамент е върнат на собственика
Получаваше колосалната сума от 3 милиона долара на филм
Отказва събирането на пари в негова подкрепа
Хазяинът му го дал под съд за неплатен наем
Там са известни личности от сферата на киното, телевизията и социалните медии
Актьорите не се дишат от 30 години
Дойдох в Рига, за да бачкам, коментира култовият актьор
Олга е новото име на приятелката на актьора от „Девет седмици и половина“
Някогашният секс символ, който иска да го погребат в Украйна, ще снима нов филм
След Жерар Депардийо и Мики Рурк смята да се засели в Москва. "Той много обича Русия и се оглежда за апартамент по свой вкус. Често ми казва колко хуб...
Американският актьор Мики Рурк планира да се завърне на боксовия ринг през есента. Това съобщи за ТАСС неговият агент Вадим Корнилов. "Все още разгле...
Гръмката боксова победа на "дядо" Мики Рурк очаквано се оказа пълен цирк. "Жертвата" на лошото момче на Холивуд Елиът Сеймур си отвори устата и разкри...
Боксьорът Елиът Сеймур, който се би в демонстративен мач с холивудската звезда Мики Рурк, е бездомник и е загубил умишлено срещата, твърди "Дейли мейл...
Актьорът се завърна с нокаут, обясни се в любов на Русия Едно от емблематичните лоши момчета на Холивуд - Мики Рурк, размаха юмрук в лицето на Владим...
Мики Рурк е от малкото екшън герои, които успяват да съчетаят две на пръв поглед самоизключващи се качества: изключителна мъжественост и още по-голяма...
Москва. Американският актьор Мики Рурк ще се боксира на 28 ноември в Москва. Съперник на 62-годишният Рурк ще е 29-годишният му сънародник Елиот Сейму...
Мики Рурк, който е напълно обезобразен от множеството пластики на лицето си, не пропуска възможност да потренира. Дори и на възраст, в която нормални...
Секссимволът на 90-те Мики Рурк изглежда повече от неузнаваем. През последните няколко години актьорът, известен с любовта си към алкохола, наркотицит...