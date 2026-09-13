Примката се затяга. Обвинение и жестока глоба за дъщерята на Орлин Алексиев
Той обяви, че отдавна не поддържа контакт с нея
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Той обяви, че отдавна не поддържа контакт с нея
Тя е задържана
Полицаите опитали да спрат автомобил, който се движел в насрещното платно
Жената отказала да й бъде взета кръвна проба за анализ
Пияна до козирката шофьорка от Хасково отнесе в четвъртък сутринта около 10 часа мантинела по един от най-натоварените градски булеварди „ Васил Левск...
Пияна дама зад волана катастрофира в неделя около 16:30 часа на пътя Гоце Делчев – Банско. 42-годишната перничанка А.С. загубила контрол над управлени...
Благоевград. Благоевградчанка се озова в полицията заради шофиране в нетрезво състояние. 37-годишната Д.А. се почерпила с алкохол, след което решила д...
Стара Загора. Старозагорка е била спипана зад волана на своя „Фолксваген Голф" много пияна. При направения тест с дрегер на 36-годишната Е.Д., той е...
Благоевград. Водачката, която в петък сутринта блъсна две паркирани коли, е била пияна, разкриха във вторник от ОД МВР – Благоевград. Към 04:10 часа н...