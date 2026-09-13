Всичко за Пияна Шофьорка

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Хванаха пияна дама зад волана

Хванаха пияна дама зад волана

Благоевград. Благоевградчанка се озова в полицията заради шофиране в нетрезво състояние. 37-годишната Д.А. се почерпила с алкохол, след което решила д...

19 декември | 10:21
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