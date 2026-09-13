Внимание, софиянци! Студен душ за 8 дни в големи квартали
Ще има топла вода от 11 август
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Ще има топла вода от 11 август
Заради планирания годишен ремонт
135 млн. евро е индикативната стойност на проекта за изграждане на Инсталация за оползотворяване на РДФ-гориво (газ, получен при разграждане на отпадъ...
"Топлофикация София" ще продава по-малко ток на НЕК, но на по-висока цена. ТЕЦ-ът ще намали инсталираната си електрическа мощност от 110 на 72 МВт, ст...