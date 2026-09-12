Внимание, софиянци! Студен душ за 8 дни в големи квартали
Ще има топла вода от 11 август
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Ще има топла вода от 11 август
Заради планирания годишен ремонт
Голям пожар лумна в Банишора
Пазарът на имоти полудя, 115 сделки на ден
Голям пожар лумна в Банишора
Става все по-желан, цените скачат до небето
Сигналът бе получен от квартал Банишора
Апартамент горя в столичен квартал
Вече е внесен обвинителен акт
Софийският апелативен съд остави в ареста Васил Василев, който удуши приятелката си Калина в кв. „Банишора”...
Васил правил опит за самоубийство при предишна раздяла
Продължава разследването на жестокото убийство в "Банишора"
Двамата живеели заедно от 4 месеца, мъжът опитал да се самоубие с въздушен пистолет
Дивият звяр кръстосвал тротоарите в столичния кв. "Банишора"