Черни облаци над София. Летят пожарни

Голям пожар лумна в Банишора

10 ное 25 | 18:18
Мира Иванова

Голям пожар е избухнал в късния следобед днес в столичния квартал „Банишора“, съобщават очевидци в социалната мрежа Facebook.

По информация на свидетели, пламъците са лумнали в близост до голям супермаркет, като в района има паркирани автомобили, които се намират опасно близо до огъня. Призовават се шофьорите, които са паркирали там, незабавно да преместят автомобилите си.

На място са пристигнали няколко екипа на пожарната, които работят по овладяване на огнената стихия, пише GlasNews.bg.

