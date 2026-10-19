Политика

БСП свиква национално работно съвещание

Левицата започва подготовката си за местните избори през 2027 г. веднага след края на президентската кампания

БСП свиква национално работно съвещание
Снимка: БТА
19 окт 26 | 13:16
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Григор Атанасов

БСП свиква национално работно съвещание на 20.10.2026 г. (вторник), от 14:00 ч. в централата на партията на ул. "Позитано" № 20.

В него ще вземат участие членовете на Националния съвет на БСП, областни и общински председатели на партията от цялата страна, кметове на общини и малки населени места, издигнати и подкрепени от левицата, видни представители на БСП.

По време на съвещанието ще бъдат обсъдени мобилизацията в последните дни от кампанията за президентските избори на 25 октомври, евентуалния втори тур на 1 ноември и непосредствените задачи пред членовете и симпатизантите на левицата в този период.

Социалистите ще обсъдят и началото на подготовката на левицата за явяване на местните избори през 2027 г. непосредствено след края на президентската кампания.

Началото на националното работно съвещание ще бъде открито за представители на медиите.

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Автор Григор Атанасов

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