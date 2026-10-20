БСП обяви мобилизация, започва подготовка за местните избори

Дни преди президентските избори Българската социалистическа партия събра своите местни лидери, кметове и видни представители на партията от цялата страна на работно съвещание в централата на партията на „Позитано“ 20.

Председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков призова стотиците социалисти на срещата за масова мобилизация и активност в оставащите дни от кампанията и в самия изборен ден – 25 октомври. „От Силистра до Гоце Делчев и от Брегово до Елхово всички социалисти като един трябва да застанем зад кандидата, който единодушно подкрепихме, особено в края на кампанията и преди втория тур, ако има такъв. Няма по-опитен, подготвен и доказал социалната си чувствителност претендент за поста държавен глава от Илияна Йотова. Наш дълг е да се борим за успешното ѝ избиране област по област, община по община, град по град и село по село“, каза още той.

Присъстващите на срещата областни и общински председатели заявиха категоричната си готовност да продължат с всички сили работата на всички партийни организации в дните до изборния ден. Те подчертаха, че от началото на президентската кампания социалистите участват убедено и мотивирано в нея.

По думите им високото одобрение на Йотова е още едно доказателство за значителните шансове страната ни да има един достоен президент в следващите 5 години.

Съвещанието продължи с дискусия и за следващата голяма битка за БСП - местните избори догодина. Подготовка на левицата започва веднага след края на президентската кампания. По думите им тогава трябва да се постави началото на избора на най-подходящи кандидати и приоритети, с които БСП да се яви.

Социалистите подчертаха, че за тях местните избори са особено важни, защото избират тези, които са най-близо до хората и решават ежедневните им проблеми, където.

Те наблегнаха, че левицата е в процес на възстановяване и връщане на доверието в себе си, което е видно и от частичните местни избори на 18 октомври, където БСП печели в най-много населени места.

Според тях тези резултати свидетелстват, че немалка част от българските граждани започват отново да разпознават БСП като лявата партия, изразител на техните интереси и защитник на права.