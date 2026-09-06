Зарков: Не разделението, а съединението прави силата

Председателят на БСП Крум Зарков поздрави българите по случай 6 септември - Деня на Съединението. Днес се навършват 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

"Съединението преди 141 години ни напомня какво е възможно, когато общата цел се окаже по-силна от различията.

То не е дело на един човек. Зад него стоят хора с различни убеждения, които в решителния момент успяват да поставят общото над личното. Урок, от който имаме нужда и днес. Не е нужно да мислим еднакво, за да живеем заедно с уважение един към друг.

Отговорността е наша. Да не позволяваме страхът и омразата да ни разделят. Да не поставяме личната изгода над общото благо. Да направим държавата си по-справедлива – такава, в която свободата не е привилегия, достойнството не зависи от богатството, а солидарността не е просто дума.

Само от нас зависи да стъпим върху постигнатото, да развиваме демокрацията и да отстояваме парламентарната република. Защото не разделението, а съединението прави силата!

Честит празник!", гласи посланието на Крум Зарков.